Arkæolog finder egetømmer fra det ældste Skivehus

To stykker egetømmer kan være med til at fortælle noget af Skives middelalderhistorie.



De to stykker tømmer er fundet i forbindelse med en forundersøgelse ved Gl. Skivehus, hvor der er planer om at restaurere og ændre på området.



Derfor er museumsinspektør ved Muserum, Turi Thomsen, i gang med at lede efter spor fra fortiden i tre prøvegrøfter, inden store gravemaskiner får sletter sporene for altid.



Tømmeret stammer formentlig fra byggeriet af det ældste Skivehus, som formentlig blev opført i middelalderen.





