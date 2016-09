Ekspedient løb butikstyv op

En butikstyv havde ikke taget en handlekraftig ekspedient med i beregningerne, da han lørdag eftermiddag forsøgte at stjæle en telefon i Aldi-supermarkedet på Holstebrovej i Skive.



Episoden, der skete mellem klokken 16.15 og 16.45, havde delvis karakter af et tricktyveri. Da han kom hen til kasselinjen lagde gerningsmanden æsken med telefonen, en Sony Xperia M5, op på båndet uden for ekspedientens rækkevidde, idet han på engelsk forklarede, at han ville gå ud at hente pengene. Ekspedienten fik hurtigt fat i æsken og kunne straks konstatere, at den var tom, så han løb efter gerningsmanden, som i mellemtiden var kommet op på sin cykel. Imidlertid blev han løbet op af ekspedienten cirka 200 meter fra Aldi. Ekspedienten fik vristet telefonen fra butikstyven, som til gengæld slap væk på sin cykel.



Politiet formoder, at tyven er østeuropæer på grund af accenten, da han talte engelsk, oplyser politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: