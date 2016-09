Bilister fik forskrækkelse: Ramt af kasteskyts fra gangbro

Flere bilister fik sig mandag en alvorlig forskrækkelse, da der fra gangbroen over Ågade blev kastet noget på deres biler, mens de kom kørende ad Ågade ved Skive Museum.



Forskrækkelsen er næppe blevet mindre af, at der tidligere på året har været særdeles alvorlige episoder andre steder i landet, hvor der er blevet kastet store sten og andre farlige genstande ned på biler, blandt andet fra motorvejsbroer.



Mandagens episode i Skive viste sig at være langt mindre alvorlig, da det var bær, der blev kastet, hvilket nogle af bilisterne dog først opdagede, da de kom hjem og kunne se, at noget var smattet ud på deres biler, fortæller politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Politiet fandt efterfølgende frem til, at der var tale om to 12-årige drenge, som går i en klub i nærheden. Politiet talte bagefter både med de voksne i klubben, med drengene selv og med deres forældre.



- Drengene siger, at det var et uheld, hvis de ramte nogle biler. De er blevet kraftigt formanet om at lade være med den slags, og deres forældre er underrettet, siger Lars Mikkelsen, som oplyser, at der vil blive fulgt op på sagen i SSP-regi.

