Mønsted Kalkgruber kommer op i topklassen af turistmål

Mandag blev det første spadestik til et nyt landsskabsprojekt taget omkring Mønsted Kalkgruber.



Med det nye landskabsprojekt vil naturen i og omkring verdens største kalkgruber blive en åben, tilgængelig og ligeværdig oplevelse for alle.



- Oplevelsen af Mønsted Kalkgruber - de 60 kilometer minegange og det unikke kulturhistoriske landskab - er noget helt særligt. Men den kan være lidt af en udfordring for mennesker med bevægelseshandicap. Det skal dette nye landskabsprojekt ændre på. Derudover bringer det områdets unikke landskab i spil som en ny attraktion, siger Per Vegger fra Mønsted Kalkgruber.



Projektets budget er på 12 millioner kroner, og det inkluderer en række delprojekter som nye slyngede stier og en ny træbro gennem naturen til gruberne, handicapvenlig rundtur i gruberne, udbygning af den gamle jernbane med spor og viadukten fra 1914 samt udbygning af P-pladsen.



Landskabsprojektet er finansieret af Mønsted Kalkgruber, Viborg Kommune og en lang række fonde, og i den arkitektoniske bearbejdning af landskabet tages der udgangspunkt i materialer, der passer til stedets karakter.



Projektleder Eske Møller fra Realdania, der også støtter projektet, forventer, at Mønsted Kalkgruber i fremtiden vil blive et besøgsmål i topklasse.



- Det nye landskabsprojekt vil betydeligt forbedre oplevelsen for kalkgrubernes 60.000 årlige gæster, og med en vel istandsat bygningsmasse og smukke, let tilgængelige omgivelser kommer Mønsted Kalkgruber helt op i toppen, siger projektlederen.



Hele projektet omkring Mønsted Kalkgruber forventes at stå færdig i løbet af 2017.

