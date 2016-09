Overraskelser tog fusen på spillerne

V5-spillet blev indledt med en stor overraskelse, da Morten Friis kunne sejre med upåagtede Super Sali, der efter det perfekte løb i ryggen på Ultra Modern Hanke, via open stretch sikkert kunne gå frem.



Vindertiden var 13,9/1600 meter, tæt på hesten rekord. På andenpladsen viste Tinus Moseby fra »dødens« at formen er på top, og så skuffede Ultra Modern Hanke vel lidt fra fronten. Der var kun 80 spillere, der overlevede i V5-spillet.



Af disse 80 var der 31 videre, da Jeppe Rask efter føring hele vejen kunne sejre med familiens Global Playboy, for øvrigt trænerens første sejr med en egentrænet hest på hjemmebanen.



Men dommerkomiteen måtte nærstudere målfotoet, inden Global Playboy kunne hejses som vinder foran Varna. Også de to næste, American Blue og Ashoka T Dream, var tæt på sejren, og løb dødt løb på tredjepladsen.



Overraskelserne var langt fra slut, for i V5-3 sejrede Knud Mønster med 16-oddseren Ringo Mosebo, der i sæsonens hidtidige 14 starter ikke havde været første eller anden.



Men efter afventende kørsel kom sejren nu. Det så ellers ud til, at Takeabove og Pina Colada skulle dyste om sejren, men netop som sidstnævnte fik overtaget, kom Ringo Mosebo susende til kort, men alligevel sikker sejr. På fjerdepladsen så man Lord Jaycee, der sad fast med masser af kræfter for Rene Kjær.



Ringo Mosebos sejr betød, at kun to boner gik videre efter tredje afdeling. Her var Henrik Lønborgs Vavifpoulot, der efter et løb i inderbanen kom ud, udvendigt på den førende Føniks Volo. Ned gennem opløbet sad man vel bare og ventede på, at Vivafpoulot skulle koble sejrsgrebet, men det skete ikke, og så kunne amatørchampion Dennis Kristiansen for anden gang i hans regi sejre med Føniks Volo.



Vindertiden var 16,9/2060 meter. Føniks Volos sejr betød at der ingen var videre i V5-spillet.



I V5-finalen kom der også en overraskelse, da Jeppe Juel kunne sejre med kollega Niels H. Madsens Risky, der her fik sin første sejr i sit nye regie. Jeppe Juel sad undervejs i ryggen på førende Livi Knowhow, og ind på opløbet kom hullet som på bestilling og Risky bare sprang frem. Vindertiden 16,1 over 2000 meter. Det betød, at spillere med fire rigtige fik 59.437 kroner, for dem var der kun en af - og det var for øvrigt banens anpartsbon.



Jan Dahlgaard indledte løbene med at sejre med sin egen Chip Tuned One, der modsat debuten på Chatlottenlund denne gang var fejlfri. Efter en rolig start overtog ekvipagen føringen efter 600 meter, og siden var det spil til et mål. Ganske sikkert kunne Chip Tuned One sejre langt, langt foran konkurrenterne.

