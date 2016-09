»Spirende godt S-DF-samarbejde«

Mens der ventes på nye landsmøder i den kommende weekend, er der fortsat gang i positions- og profileringskampen mellem partierne - alt imens forhandlingerne om 2025 planen ikke rigtig kommer nogen steder.



Dansk Folkepartis og Socialdemokraternes ledelse har gang i et større politisk flirteri, som både rummer taktiske og reelle elementer. Det er ikke sådan, at de to partier er ved at gå i regering sammen, men med tanke på, hvordan Poul Nyrup Rasmussen som S-statsminister tordnede mod DF, er det godt nok andre toner, der nu lyder fra S-formand Mette Frederiksen:



»Et spirende godt samarbejde«. Sådan lød Mette Frederiksens beskrivelse af S-DF forholdet i Politiken i weekenden.



Og hun tilføjede:



- Jeg tænker, at vi i dag i mine øjne har et utroligt godt og tillidsfuldt samarbejde med Dansk Folkeparti. Vi er ikke enige om alt, men det er vi ikke med nogen af de øvrige partier. Jeg synes, at vores »fællesmængde« forud for 2025 forhandlingerne er stor.



Indholdsmæssigt er S og DF i dag enige om de gennemførte udlændingestramninger og udbredt skepsis over for diverse reformer og skattelettelser og med ønske om at lade de offentlige udgifter stige mere end regeringen oprindeligt ønskede.



Samtidig er der taktiske elementer i flirteriet. S forsøger at vinde vælgere tilbage fra DF blandt andet med en hårdere profil i udlændingepolitikken, og DF-toppen forsøger at blive bredere ved at tale om at være et midterparti og være tæt på S i mange spørgsmål. Sagen er jo, at de to partier i høj grad kæmper om de samme vælgere i disse tider, hvor der både er opbrud blandt partier og vælgere.



Men S-flirteriet med DF er hård kost for nogle socialdemokrater, og S-folketingsmedlem Lars Aslan Rasmussen tordnede i Berlingske mod samarbejdstonerne: - Jeg kan ikke forestille mig noget værre eller mere meningsløst end et regeringssamarbejde med DF, skrev S-folketingsmedlemmet.



Det har så efterfølgende fået Socialdemokratiets partisekretær Jan Juul Christensen til - som optakt til S-kongressen i weekenden - at sende, hvad der ligner et »hold kæft bolche« til folketingsmedlemmer, kredsformænd og byrådsmedlemmer. Her bliver det i en mail understreget, at S- ledelsen ikke har talt for et regeringssamarbejde med DF, og partisekretæren kommer med et slet skjult opfordring til, at der skal tales om alt andet på S-kongressen:



- Jeg håber, at vi alle bruger kongressen til at signalere, at Socialdemokratiet er Danmarks største politiske parti, der er optaget af at løse Danmarks udfordringer og sikre velfærdssamfundet i fremtiden. Jeg vil derfor gerne opfordre jer til at overveje, om det giver mening at medvirke til historier, der kun vil stå i vejen for vores positive fortællinger forud for og under vores kongres.



Se, det var da et vink med et vognstang om, at S-DF flirteriet ifølge S-partisekretæren ikke må fylde for meget. I øvrigt ganske opsigtsvækkende, at der stadig er partier, der på den måde forsøger at styre, hvad der skal tales om på et landsmøde/kongres, der vel netop burde være det politiske baglands mulighed for at kommentere den politiske kurs i et parti...



Det afgørende er selvfølgelig, hvad der samarbejdes om på Christiansborg - og ikke hvem der samarbejdes med. Selvfølgelig vækker det opsigt, når S og DF toppen flirter, men problemet er mere, at det de er enige om - herunder tøven over for både reformer og lavere skat på arbejde - ikke bringer Danmark videre.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her