Stakkels misbrugere

Nu havde de håbet, at have skovlen under Skive Byråd, så de fik et såkaldt »være«-sted. Men nu må de se i øjnene, at de må vente et år endnu ifølge det sædvanligvis velorienterede Skive Folkeblad.



Men hvorfor nu al den snak om et »være«-sted. Har de ikke alle sammen af kommunen fået et værelse eller oven i købet måske en lejlighed med varme og en god seng og dertil klæder og det daglige brød? Hvad mere skal der til for at »være«? Hvad kan de ønske mere? Har de behov for at »være« sammen med misbrugerkolleger, kan de jo blot gå på besøg og »være« på hinandens »være«-sted.



Noget sådant er ikke kommunens opgave at hjælpe til med. Det markerede bl.a. et byrådsmedlem klart her i Skive Folkeblad for et par år siden, da problemet var reparation eller fornyelse af Skive Missionshus. Skive Kommune skulle »absolut ikke bruge borgernes penge« til at hjælpe til med, at »Missionsfolket« kunne have et sted at samles. Det måtte de selv rode med.



At give misbrugerne et »være«-sted vil således være stor forskelsbehandling af borgergrupper. Det fremgår oven i købet af Skive Folkeblad 15.september, at »Theaterpladsen er skrevet ind i lokalplanen som det tiltænkte sted for det permanente værested for misbrugerne.«



Glimrende! – Så får Skive Byråd endelig sit ofte omtalte ønske opfyldt: At Skive kommer på landkortet! Det vil hurtigt ske. Thi som det tusindårige og velkendte ordsprog siger: »Hvor ådselet er, vil gribbene samles«. Stof-forhandlere af enhver kategori vil kredse om stedet, enten det blot er en beskeden skurvogn eller et arkitekttegnet blivende sted.



Jo, Skive skal nok komme på landkortet. Skive får sit eget »Christiania«.



Jeg håber, at Skive Byråd besinder sig og afliver enhver tanke om et »være«-sted og i stedet beder politiet sørge for, at de eksisterende ordensregler bliver overholdt.



Jørgen D. Grønbæk,



Holstebrovej 65,



7800 Skive

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her