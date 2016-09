Ret til livet

Det er ikke hensigtsmæssigt at fjerne hovedpine med en halshugning. Alligevel mærkes der et stigende pres på at afhjælpe smerter og hjælpeløshed ved at legalisere medlidenhedsdrab på handikappede og døende. Senest har sundhedsordførerne for Socialdemokraterne og De Radikale på baggrund af et par enkeltsager vendt det kristne livs- og menneskesyn ryggen. I stedet for at yde den omsorg, der gør livet værd at leve til det sidste, tilslutter de sig mantraet om individets frihed til at bestemme over eget liv.



Heller ikke KristenDemokraterne bryder sig om den smerte, som følger med livet. Men at afskrive et menneske som et ”uværdigt liv”, for derefter at tilbyde hjælp til at dø, er at fraskrive sig ansvaret for næsten. Kun den der kan levere og præsterer har herefter værdi.



KD vil i stedet fremme lægeteams med speciale i smertelindring, som kan hjælpe den døende i eget hjem. Vi vil styrke familiens mulighed for at drage omsorg i en orlovsperiode. Vi vil sikre, at ingen patient lades alene med en chokerende diagnose, men i stedet mødes af en præst eller psykolog. Det var KD der med ét mandat i folketinget fik 150 ekstra hospicepladser på finansloven i 2011. Det er muligt denne politiske dagsorden ikke kan betale sig i kroner og ører, men det er rigtigt.



Alternativet er at lade stærke borgere med kendiseffekt og tilfældige mediefortællinger om den ensomme, livstrætte syge kræve frihed til at dø når de selv vil. Det er en hån af frihedsbegrebet. For konsekvenserne bliver at de plejekrævende skal gøre op med sig selv, om de fortsat vil belaste samfundet og familien. De pårørende bliver ubarmhjertigt bedt om at tage stilling til, om den syges liv er værdigt nok til at leve. Og lægerne tvinges til at aflive patienter frem for at lindre og helbrede.



Hvor går grænsen i øvrigt for hvem der formodes ikke at ville leve? I Danmark screener vi allerede gravide, så vi slipper for DOWNs syndrom børn, der koster samfundet 150 millioner kr. pr. stk. Hvad med demente eller andre, der ikke synes at have et værdigt liv?



Såkaldt »aktiv dødshjælp« er en glidebane. Alle tager afstand fra nazismens medlidenhedsdrab på evnesvage borgere. Men den slags menneskesyn stopper ikke ved Danmarks grænser. Tvært imod er vi i fuld gang med at sortere, og kun teknikken sætter grænsen for hvem vi kan fjerne i barmhjertighedens navn.



Det er en belastende frihed, som de raske efterspørger. Lad os i stedet arbejde målrettet på at fjerne ensomhed, lindre smerte og ofre tid og nærvær på vores næste. Det vil gøre os rigere som samfund og som mennesker.



Stig Grenov,



KristenDemokraternes



Landsformand,



Erantisvej 2,



2970 Hørsholm.

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her