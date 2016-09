Mega sølle med nye stigninger i boligskatten

Boligejerne i landets mange kommuner kan se frem til en øget boligskat hvert år, hvis Venstre-regeringens ønsker om at afskaffe skattestoppet på boliger vedtages. Det viser nye beregninger, som Nordea Kredit har lavet for Jyllands-Posten. Det vil eller kan vi ikke acceptere, for danskerne betaler allerede mere en rigeligt i boligskatter.



Grundskylden stiger allerede, men det er den anden boligskat - ejendomsværdiskatten - som Venstre-regeringen nu også vil lade stige. De stigende boligskatter skaber i forvejen utryghed om helt almindelige danskeres hverdagsøkonomi. Jeg håber derfor, at Venstre-regeringen vil lade sig inspirere af Det konservative Folkeparti og tage boligejernes udfordringer seriøst.



Hvis det stod til Det Konservative Folkeparti, så blev de løbende boligskatter af fiktive og dermed ikke-eksisterende værdier helt afskaffet.



Takket være den tidligere VK-regering, blev der i 2002 indført et boligskattestop, som fastfrøs ejendomsværdiskatter i kroner og øre. Desværre har kun ét parti siden fortsat kampen for boligejerne, - nemlig Det Konservative Folkeparti.



For Venstre har desværre ikke afsat én eneste krone i deres 2025-plan til, at fortsætte skattestoppet, som udløber i 2020. Derfor er der lagt op til, at boligskatterne stiger for alle landets 2,1 million boligejere.



Hvis vi ikke skal fortsætte ud af samme sti, som Venstre-regeringen har lagt op til, så kræver det en markant omlægning af systemet.



I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at afskaffe alle løbende boligskatter, så boligejerne altid har råd til at bo i deres eget hjem. For man har betalt huset én gang - endda med beskattede penge.



Fra Konservative Herning Kommune kæmper vi med, når forhandlingerne om Danmarks boligskatter begynder inden længe. For hårdtarbejdende danskere fortjener vished om deres økonomiske fremtid - ikke udsigter til større skattestigninger.



Det er derfor mega sølle med nye stigninger i boligskatten.



