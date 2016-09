Endnu en vanvidsbilist taget med 188 kilometer i timen

Måske troede bilisten, at den hellige grav var velforvaret, fordi politiet lige har haft fartkontrol på Salshøjvej ved Vinderup sidste onsdag.



I givet fald gjorde han regning uden vært, for onsdag eftermiddag var der atter fartkontrol på vejen..



Og her blev bilisten målt med en fart på 188 kilometer i timen på en strækning, hvor man må køre 80 kilometer i timen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.



Underligt nok var det præcis samme fart, som en anden bilist blev målt til på samme vej i sidste uge.



Politiet betegner målingen som »skræmmende« i lighed med en tilsvarende måling fra Lemvigvej ved Struer:



»To skræmmende ATK-målinger. Igen på Salshøjvej Vinderup 188 km/t i 80 km/t-zone + 180 km/t på Lemvigvej v. Struer i 60 km/t-zone,« skriver politiet på Twitter.





