Hærværk mod gravmonument

Et gammelt gravmonument, der ligger på kirkegården i Oddense, blev i sidste uge udsat for hærværk.



Hærværket blev opdaget i fredags, da graveren var i færd med at rive gruset på kirkegården. I den forbindelse opdagede han, at gravstenen, der sidder fast på en sokkel, havde været forsøgt flyttet, idet den ene ende af stenen var blevet flyttet cirka 10 cm mod venstre, og at soklen var blevet beskadiget.



Der var ikke spor i gruset, der kunne kaste lys over, hvad der nærmere var foregået. Da graverne havde arbejdet på stedet i dagene op til uden at bemærke noget, formodes det, at hærværket er sket torsdag i sidste uge, fremgår det af en politianmeldelse fra det lokale menighedsråd.



Lokalpolitiet i Skive har modtaget anmeldelsen, og oplyser at der ikke umiddelbart er spor efter gerningsmanden. per

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her