Fuld kvinde lagde sig på vejen i Skive

En 38-årig kvinde fra Salling blev tirsdag eftermiddag til en sag for myndighederne, da hun lagde sig på tværs af vejen på Resenvej ud for Kompagnigade i Skive, hvorved hun spærrede for trafikken. Politiet blev alarmeret klokken 15.20.



Patruljen skønnede, at kvinden var så påvirket af spiritus, at hun var ude af stand til at tage vare på sig selv, og hun blev derfor kørt til afrusning i detentionen, oplyser politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.

