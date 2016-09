En 89-årig kvinde fra Skive blev tirsdag ved 13-tiden udsat for tyveri i Adelgade i Skive.



Umiddelbart forud for tyveriet havde kvinden hævet 5000 kroner på sit dankort i Spar Nords kontantautomat, og da hun efter at være gået lidt videre i gågaden, tjekkede sine personlige gemmer, opdagede hun, at både penge og dankort var væk, fortæller politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.



Den 89-årige har fortalt politiet, at to unge kvinder gik meget tæt på hende, umiddelbart efter hun havde hævet pengene, og et vidne, som opholdt sig ved tøjbutikken »Git-Las«, har også bemærket de to unge kvinder og har givet politiet et signalement af dem.



signalementer delt Den ene beskrives som cirka 20 år, cirka 160 cm og spinkel af bygning. Hun var sydeuropæisk af udseende og havde lyse affarvninger i sit ellers brune hår, der var samlet i en hestehale. Hun var iført en kort, sort jakke og talte dårligt dansk. Den anden beskrives som cirka 18 år, almindelig af bygning og med mellemlangt, sort hår. Hun talte tilsyneladende ikke dansk. Handelsstandsforeningen har efter episoden delt signalementerne på sin Facebookside for at advare de butiksdrivende.



Overvågningsbilleder fra Spar Nords pengeautomat har ikke vist noget, politiet kan bruge. Der er ikke efterfølgende blevet hævet på det stjålne dankort, oplyser Christian Toftemark Jørgensen.