Billig ring var 10.000 kroner værd

- En ærlig kvinde ud over alle grænser.



Sådan betegner politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive en 29-årig kvinde fra Skive, som tirsdag henvendte sig til ordensmagten med en noget usædvanlig historie.



Den 29-årige var faldet for en ring, hun var blevet tilbudt af nogle romaer, hun havde mødt i Skive. Den så ud til at være af guld, og hun købte den for 300 kroner. Det er et velkendt fænomen, at - ikke mindst når man handler smykker med romaer - er det ikke alt, der glimrer, som er af guld, så den 29-årige blev nysgerrig efter at vide, hvad ringen i virkeligheden var værd, hvorfor hun henvendte sig hos en af byens guldsmede for at få den vurderet. Fagmandens vurdering var, at ringen sandelig var af guld og nok kunne indbringe hende 10.000 kroner.



Kvinden faldt dog ikke for fristelsen til at score en hurtig fortjeneste og gik i stedet til politiet med ringen. Herfra lyder vurderingen da også, at medmindre sælgerne har forregnet sig i helt usædvanlig grad, er det nok sandsynligt, at de ikke er kommet ærligt til ringen, og politiet er nu gået i gang med at undersøge, om den er meldt stjålet et eller andet sted fra.



Så den 29-årige kvinde har undgået risikoen for at blive beskyldt for hæleri. Og fået masser af ros fra politiet med i købet.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: