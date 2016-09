Ærgerlige afbud til stævne

Skive AC havde håbet på at slutte måneden af med et brag af et udendørs-boksearrangement 30. september på Rådhus Torvet.



Stævne bliver der stadig, men to af de mest attraktive lokale navne har sendt afbud, og det ærgrer kamparrangør Klavs Madsen fra Skive AC.



- Det er desværre vores største lokale navn, Ditlev Rossing, jysk, dansk og nordisk mester, som har meldt forfald med rygproblemer.



- Og jeg respekterer naturligvis, at Ditlev er skadet, men jeg ærgrer mig jo også på lokalboksningens vegne, at folk i Skive og omegn igen ikke får vores ubetinget største navn at se, siger han.



Det andet afbud kommer fra BK Nordsallings Danny Jensen, der døjer med problemer med iskiasnerven og derfor heller ikke er til rådighed.

