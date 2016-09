Glad borgmester: Danish Crown-plan virker realistisk

Nu skal der ske noget med slagterigrunden i Skive, der ligger tom på ottende år, efter Danish Crown lukkede slagteriet i Skive.



Det oplever Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard er Danish Crowns holdning nu. Tirsdag præsenterede Danish Crown et udspil til en fremtid for slagterigrunden; Downtown City Skive, der involverer nye boliger og andre faciliteter.



Peder Christian Kirkegaard oplever, at en væsentlig styrke ved udspillet er, at det virker realistisk. Det bygger i høj grad på eksisterende bygninger på slagterigrunden, og projektet er ikke pakket med byggeri. Det fremmer muligheden for at realisere det.



- Det bliver en forudsætning, at Danish Crown kan finde investorer, der kan ser muligheder i det, de er kommet med. Når det sker, vil vi i Skive Kommune hurtigst muligt hjælpe med at få det planlægningsmæssige grundlag bragt i orden, siger Peder Christian Kirkegaard.



Da projektet foreløbig også indeholder en aktivitetshal og rekreative arealer, kan Skive Kommune blive blandt investorerne. Men det emne blev ikke berørt tirsdag, hvor folkene fra Danish Crown præsenterede forslaget og overslag.



- Danish Crown er godt klar over, de skal vise, de er tilbage i Skive. Det er et godt signal i forhold til at motivere investorer til at engagere sig i slagterigrunden, siger Peder Christian Kirkegaard.



