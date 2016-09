Skive-trio er klar til VM

I morgen sætter Skive Taekwondo Klubs tre landsholdsudøvere - Brian Louring, Rene Louring og Kim Nedergaard - sig i flyet og begiver sig på langfart. Destinationen er Peru, hvor i alt 25 danskere er med ved VM-stævnet i teknik-disciplinerne, som foregår fra 29. september til 2. oktober.



Tirsdag var der sidste træningsdag under de vante omgivelser i Skive, inden der skal akklimatiseres både i forhold til de forskellige tidszoner og i forhold til omgivelserne.



- At deltage ved et VM betyder først og fremmest muligheden for at måle os mod de allerbedste i verden, siger Kim Nedergaard.



Han har selv deltaget ved fem tidligere VM slutrunder og har stået i en VM-finale, som også er målet i trio-konkurrencen. Der venter dog en svær semifinale, hvor 16 hold kæmper om de otte pladser i finalen.



- Når vi først med i finalen, vil lodtrækningen være vigtig for os. Hvem vi trækker i en direkte medaljekamp er altafgørende for vores chancer, vurderer Kim Nedergaard.



- Vi skal for alt i verden undgå USA, som er forsvarende verdensmestre i denne disciplin, men også Filippinerne, som i min verden er VM-favoritter. De har virket urørlige i år og har vundet alt, de har deltaget i. Sidst, men ikke mindst, tror jeg, vi skal undgå Iran, som er fuldtids-professionelle. Det er svært at hamle op mod et hold, der ikke lavet andet end taekwondo dagen lang.



- En ønskemodstander for os er Tyskland, som vi matcher meget godt. Det vil være en 50/50-chance, siger Kim Nedergaard.



I gruppen deltager ud over de tre favoritnationer blandt andre også Argentina, Brasilien, Egypten, Rusland, Spanien, Tyskland, Chinese Taipei, Saudi Arabien, Tyrkiet og Korea.



For brødrene Louring bliver VM i Peru deres første store slutrunde.



- Og det kan få en betydning, hvis ikke vi forbereder os godt på det. Derfor har vi snakket meget om det at gå på banen ved et VM. Det handler meget om at tale deltagelsen ned på jorden igen, så det ikke virker uoverskueligt og kæmpe stort. I bund og grund er det jo ikke meget anderledes end at deltage ved en europæisk turnering. Bortset fra den massive modstand, mener Kim Nedergaard.



VM-veteranen fra Skive deltager selv individuelt i herrernes gruppe mellem 30 og 40 år. Her venter 30 modstandere i en meget stærkt besat klasse. Nedergaard fungerer samtidig med egen deltagelse som landsholdstræner og coach ved VM.

