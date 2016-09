Ræs i lufthavnen

Motorerne knaldede og bragede lørdag på Skive Lufthavns landingsbane.



Det var dog ikke fly, der larmede, men derimod biler og motorcykler i alle afskygninger. De fleste med speciallak og ekstra kraftig motor.



Foreningen Striben kaldte lørdag atter til ræs på landingsbanen i Skive Lufthavn, og det blev et tilløbsstykke med fleere hundrede deltagere og publikummer.



Der var venteliste på at få lov til at ræse ud ad den 402 meter lange bane ved siden af en konkurrent, og deltagerne kom fra hele Jylland.



Mange var også taget til lufthavnen for kigge.



Striben blev dannet på et tidspunkt, da der af og til var problemer med »streetrace« i bl. a. Skives industrikvarter. Ambitionen var at kunne tilbyde lovligt ræs.



Det sker nu efterhånden fast to gange om året, og flere af arrangementerne vil fra og med i år være todages-ræs, så folk kan hygge sig om aftenen og overnatte. I denne omgang er der dog »kun« tale om en lørdagsbegivenhed.



35-40 frivillige var med til at gøre ræset muligt.

