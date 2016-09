»House of Cards«-stjerne filmer på Spøttrup Borg

Et tv-hold på 15-20 mænd og kvinder har hele ugen myldret rundt på Spøttrup Middelalderborg.



Her har Danmarks Radio siden mandag og frem til i dag, lørdag, været i fuld gang med optagelser til en ny, stort anlagt serie om danmarkshistorien.



- Hele første del af scenen bliver ét flow med Lars, forklarer instruktøren til en kameramand med et steadycam påmonteret på maven.



Den omtalte Lars er den danske skuespiller Lars Mikkelsen, internationalt kendt for især sin medvirken i den amerikanske serie »House of Cards«.



Som den gennemgående fortæller er Lars Mikkelsen i danmarkshistorien en slags flue på væggen, der går ind og ud af de historiske optrin og dramaer, der udfolder sig på skærmen.



Mens Lars Mikkelsen forbereder sig til næste optagelse i Chr. II’s soveværelse - og lige tjekker en enkelt ting i manuskriptet på sin iPad - fortæller indspilningsleder Jonas Frandsen til Skive Folkeblad:



- Det, vi filmer her, er til den nye serie på DR1: »Historien om Danmark«. Det bliver en serie på 11 afsnit af en times varighed i den bedste sendetid.



Serien vises i 2017 og foregår fra det tidspunkt, de første mennesker kom til landet efter istiden, og frem til år 2000.



Borgen i Spøttrup er her anvendt til en del af seriens scener fra middelalderen og renæssancen.



Spøttrup Middelalderborg er nemlig en autentisk kulisse, som tv-holdet har haft stor glæde af til ikke bare indendørs, men også udendørs optagelser, hvor kameraet kan panorere 360 grader, uden der pludselig står et moderne hus eller en telemast.



- Vi kan filme hele vejen rundt. Der står ikke pludseligt noget i vejen, siger Jonas Frandsen.



Borgen bliver anvendt som generel, middelalderlig kulisse i programmet.



- Direkte pay-off får vi ikke på tv i form af, at vi bliver profileret, siger borgens museumsinspektør, Sam Wullum.



Men han håber, at nogen vil kunne genkende borgen, og så vil Spøttrup Middelalderborg desuden bruge sin medvirken i serien som et led i museets markedsføring.

