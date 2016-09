Skive slagtede oprykkerne

Korsør-Slagelse chokerede med en sejr hos Sydhavsøerne i første spillerunde, men oprykkerne var ingen match for Skive fH ugen efter. Skibonitterne var nemlig komplet overlegne lørdag eftermiddag i Storebæltshallen og vandt så sikker som 32-19 uden at have været i antydningen af problemer undervejs.



Skives bredde og kvalitet på samtlige pladser blev hurtigt en umulig opgave for Korsør-Slagelse at gardere sig imod. Værterne havde gode spillere, når de fik plads, men når de blev mødt med muskler, krøllede de sammen, lavede tekniske fejl eller kiksede de skud, de fik lov til at tage.



Skive førte 17-12 ved pausen og øgede til 30-16 med 10 minutter igen, inden foden blev lettet lidt fra pedalen.



Blandt flere gode præstationer var der især godt spil af Nicolai Nørager, som nåede syv mål.

