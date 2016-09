Salling Efterskole bød sig til for nye elever

Denne søndag bliver også kaldt Efterskolernes Dag, og den anledning benyttede Salling Efterskole til at hilse på eventuelle nye elever.



Det var de nuværende elever, der tog godt imod og viste gæsterne rundt på skolen, hvor der var værksteder i forbindelse med hvert af de otte linjefag.



Blandt dem, der gerne ville se nærmere på Salling Efterskole, var 15-årige Laura Melgaard fra Hjortshøj ved Aarhus.



- Jeg synes, skolen ser spændende ud. Jeg er særlig interesseret i gymnastikken, men jeg vil også gerne have et ekstra spark bagi i forhold til det boglige, siger Laura Melgaard.



Hun skulle se en lille håndfuld efterskoler i løbet af søndagen, inden hun beslutter sig for, hvor hendes 10. klasse kommer til at foregå.



I øjeblikket er der godt 160 elever på Salling Efterskole, og der er cirka 50 ledige pladser til næste skoleår.



De fleste af dem forventer forstander Leif Lundsgaard bliver besat i løbet af de næste par uger.



- Alle pladserne på 10. klasse er som regel væk kort tid efter Efterskolernes Dag, og så går der lidt længere tid med at få fyldt 9. klasserne. Men vi må sige, at vi er inde i en rigtig god periode, siger forstanderen.



Arrangementet på Salling Efterskole bliver afsluttet med en fælles gymnastikopvisning hen på eftermiddagen.

