Jorden blev pløjet med nøjagtighed

At pløje marker er langt mere end bare at starte traktoren og sætte ploven i jorden.



Bare spørg de 10 deltagere, der havde taget traktorer og plove med til Iglsø, hvor Jens Kristian Nielsen søndag lagde marker til et pløjestævne.



- Min kammerat og jeg fandt en gammel plov frem, og så meldte vi os til det her stævne for at prøve det. Men det er svært at få jorden til at ligge helt lige, siger 16-årige Lars Kristensen fra Lånum, der i sin fritid hjælper til på en gård.



Men kom Lars Kristensen i tvivl om, hvordan han skulle pløje, så kunne han kigge 50 meter til højre for sig.



Der kørte 69-årige Ib Brochholm fra Trevad med sin 70 år gamle plov.



- Jeg er her for at vise de unge, hvordan det var at pløje i gamle dage. Og jeg tror nu godt, jeg kan stå mål med de unge i den her konkurrence, jeg har trods alt en del ekspertise, siger Ib Brochholm.



Uanset om deltagerne kørte med standardplov eller vendeplov, blev de vurderet på 13 forskellige ting.



Blandt andet vurderede dommerne, hvordan jorden lå, og om furerne var ens. Derudover skulle stubbene gerne være helt dækket af jord.



Alle deltagerne skulle pløje tre timer, inden vinderne blev fundet.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: