Langt ude ad Trevadvej ved Kjeldbjerg bor 71-årige Villy Andersen sammen med sine fire hunde.



På det nedlagte landbrug er der også en del duer, men selv om der ikke er flere levende væsener på adressen, så er Villy Andersen og hundene aldrig helt alene.



For huset er fyldt med udstoppede fugle og jagttrofæer, der skaber en helt særlig stemning.



De udstoppede fugle møder man allerede i entréen. De står også på møblerne i stuen, hvor der på væggene hænger endnu flere bukkekranier på opsatser.



Små 200 i alt, siger Villy Andersen selv.



- Jagt har altid været min store hobby, og hver gang jeg skyder en buk eller hjort, så laver jeg et trofæ og hænger op. Det er mit eget form for regnskab, siger Villy Andersen.



Da han har mange bekendte i jagtmiljøet, kommer der ofte jægere fra hele lokalområdet til Trevad.



- Jeg kender mange efterhånden, men der er nok flere, der kender mig, siger Villy Andersen.



Når Villy Andersen får et hoved i hænderne, tager han først skindet af, inden han saver kraniet midt over. Det sker oppefra og ned.



Og det skal gøres med en nænsom hånd for ikke at ødelægge kraniet.



Derefter sætter han det oversavede hovede i vand natten over, så det meste blod løber væk.



Når det er gjort, koger han hovedet i en ganske almindelig kasserolle. Det tager som regel tre-fire timer. Nogle gange koger han tre hoveder på samme tid. Det kræver en større gryde.



- Det er faktisk lige til. Men jeg har jo også gjort det i mange år, så jeg ved, hvad det er, jeg gør, siger Villy Andersen.