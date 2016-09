Fortjent point i Helsingør

For første gang siden Holger Danske var knægt lykkedes det søndag for Skive IK at få andet end en skuffelse med sig fra en fodboldkamp i Helsingør. Opgøret i den bedre ende af 1. division sluttede ret rimeligt 1-1, efter hjemmeholdet kom foran efter bare tre minutters spil, og hvor Oliver I. Pedersen så udlignede for skibonitterne med et kvarter igen.



De to hold havde hver deres halvleg med hensyn til boldbesiddelse, men ingen af dem kom til de helt store muligheder ud over scoringerne.



SIK’s udligning kom efter flot forarbejde af Jesper Henriksen, som lagde bolden ind i feltet fra højre.



2 minutter før slutfløjtet kom Skives Mikkel Frankoch til skade - sandsynligvis med et brækket venstre håndled. Han blev bragt til Hillerød Sygehus.

