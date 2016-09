Svar til Helga Laigaard

Du kom ikke med den dokumentation jeg søgte. Det var jeg også godt klar over, for den findes ikke. Igen løse påstande fra din side. Men alligevel fortsætter du med dine helt ubegrundede beskyldninger mod mig.



Du vil blande det hele sammen. Leo B. Rasmussen er formand for en forening, der tager afstand for en retfærdig dom i retten, det bryder jeg mig ikke om, modsat dig. At så også Leo B. Rasmussen må bruge sin arbejdsmail til blandt andet at rundsende sine meddelelser fra denne forening bryder jeg mig heller ikke om, modsat dig.



Dansk Folkeparti i Skive Byråd har foreslået, at der i reglerne om brugen af Skive Kommunes mail adresser skulle stå som minimum, at den ikke må bruges til propaganda for politisk og religion. Det syntes vi, modsat alle andre i Byrådet og sikkert også dig. Det skal igen lige nævnes, at alle andre i økonomiudvalget helst så, at der ikke var nogen form for regler på dette område.



Og så er der som før skrev »frit slaw« til propaganda via Skive Kommunes arbejdsmail, bla. det som du selv omtaler i dit læserbrev »fredagsbøn« eller »religiøst styret samfund«.



De bedste hilsner



Erik Mortensen (DF),



Kybehuse 153, Vile,



7870 Roslev

