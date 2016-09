Det var dog et herligt grin jeg fik ved at læse Skive Folkeblad i lørdags. Specielt det interview hvor 1. viceborgmester Preben Andersen. Nr. Søby, om Nye Borgerlige frejdigt udtalte, at dette parti nok skulle få problemer med mange ”landsbytosser” som man har arvet fra Dansk Folkeparti, der gennem de seneste år har fået luget godt ud i rækkerne af denne specielle medlemsskare.



To tilbage Preben Andersen kan muligvis se splinten i andres øjne, men så absolut ikke bjælken i sit eget, idet Dansk Folkeparti i Skive stadig har mindst to »landsbytosser« tilbage efter min mening. Nemlig Preben Andersen selv og Erik Mortensen, Vile, der begge har vist sig værdige til denne betegnelse via deres udtalelser til og indlæg i Skive Folkeblad…



Nu er jeg så spændt på, hvordan den såkaldte ytringsfrihedsforening i Skive vil rubricere dette indlæg på deres hjemmeside, altså om det bliver et plus eller et minus indlæg



Med venlig hilsen



Ole Pedersen,



Kirke Allé 46,



7800 Skive