I fem år har familien Lindemann fra Balling knoklet for at udvikle deres helt eget brætspil: »Skæg & Skøre Briller«.



For knap et år siden blev spillet sat i produktion, og i weekenden vandt spillet så en flot hæder, nemlig Guldbrikken for årets selskabsspil.



- Det er bare så vildt, siger Annemette Lindemann, der har udviklet spillet sammen med sine sønner, Thor og Malthe.



Malthe er i dag 13 år, så det må siges at være en særdeles ung spil-opfinder, som nu kan tage Guldbrikken hjem til Balling sammen med mor og storebror.



Guldbrikken uddeles i fire kategorier: børnespil, familiespil, voksenspil og selskabsspil.



I alt 47 danske og udenlandske spil har sendt ind til konkurrencen.



I hver kategori er fire spil nomineret, og her vandt Balling-familiens spil altså i selskabsspil-kategorien.



Priserne blev overrakt lørdag i Bella Centret i København på en spilmesse.



Over telefonen fra København fortæller Annemette Lindemann grinende, at hun egentlig havde forberedt en takketale, men hun blev så bevæget, at Malthe måtte gribe mikrofonen og sige nogle ord.



- Vi havde drømt om det her, men vi havde ikke turdet tro på, at vi kunne gøre det, siger Annemette Lindemann.



- Det betyder godt nok meget. Vi får selvfølgelig en masse omtale. Guldbrikken er den største pris, man kan få inden for brætspil i Danmark, siger Annemette Lindemann.



Der er blandt andet lavet præsentationsvideoer af alle vindere.



Efter weekendens pris kan hun allerede mærke, at det nu er forhandlerne, der begynder at kontakte hende.



- Vi får allerede flere henvendelser fra forhandlere, der spørger, om de må være forhandlere af spillet, siger Annemette Lindemann.