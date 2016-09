To unge fængslet i fire uger i voldtægtssag

Fire uger.



Så længe skal to unge mænd på henholdsvis 19 og 17 år sidde varetægtsfængslet, mens politiet i Skive efterforsker den formodede voldtægt, som en 16-årig pige i Skive har anmeldt.



Det afgjorde en dommer ved Retten i Viborg efter et timelangt grundlovsforhør, der fandt sted bag lukkede døre mandag eftermiddag.



Den 16-årige pige har anmeldt, at hun blev voldtaget på en betonklods i den østlige side af anlægget i tidsrummet mellem klokken et og klokken 3.30 natten til søndag.



Politi anholdt søndag de to unge efter retsmedicinske undersøgelser og afhøring af pigen.



Af hensyn til efterforskningen holder politiet kortene tæt ind til kroppen. Politiet er dog stadig meget interesseret i at høre fra eventuelle vidner, som måtte have set eller hørt noget, der kan have betydning for sagen, oplyser politikommissær Christian Toftemark Jørgensen.



De to unge mænd, der begge kommer fra Skive, blev afhørt hver for sig under grundlovsforhøret, så de ikke kunne påvirke hinandens forklaringer, og det var en af årsagerne til, at grundlovsforhøret , der begyndte klokken 13.30, trak ud til sidst på eftermiddagen, oplyser Christian Toftemark Jørgensen..



Varetægtsfængslingen af de to unge løber frem til den 24. oktober.

