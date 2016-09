Mand overfaldet af unge

Lokalpolitiet i Skive efterforsker en grov voldssag, der natten til søndag gik ud over en 42-årig mand fra Højslev.



Politiet fik anmeldelsen klokken 1.24. Den 42-årige har forklaret, at han natten til søndag gik rundt i Skive Anlæg bag »Zwei Grosse Bier Bar« med en metaldetektor, da en gruppe unge mænd tilsyneladende følte sig provokeret af ham og overfaldt ham.



Han fik to tænder slået ud og pådrog sig brud på næsen, oplyser politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.



Politiets bedste spor i sagen er fem nyere cykler, som er fundet smidt i området, og politiet har taget dem ind til nærmere undersøgelser for at finde ud af, hvem der ejer dem.



- Hvis nogle har dårlig samvittighed, kan de lige så godt selv henvende sig til politiet. Vi har allerede fundet frem til, at en af cyklerne ejes af en ung mand fra 1996, og vi skal også nok finde frem til de andre ejere, siger Christian Toftemark Jørgensen.



Det 42-årige voldsoffer blev efter episoden kørt til behandling på skadestuen.

