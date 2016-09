Igen indbrud i hal og klubhus i Vridsted

To gange på tre uger er halinspektør i Vestfjendshallen Jens Mark kommet op til et klubhus, der har været udsat for indbrud.



Første gang var 5. september, og i fredags var den så gal igen.



- Da jeg kommer op til klubhuset, kan jeg se, at der ligger en måtte i klemme i døren til klubhuset. Da jeg kommer ind på kontoret, kan jeg også se, at alt er rodet rundt i, fortæller Jens Mark.



Indbrudstyvene havde ikke fundet noget interessant på kontoret, så de fortsatte mod et øldepot, hvor der undervejs blev ødelagt døre og karme. Men der tog de heller ikke noget.



- Det har helt sikkert handlet om, at de ville finde penge. Men det undrer mig, at der nu har været to indbrud på så kort tid, for der er ikke meget at komme efter her, siger Jens Mark.



Indbrudstyvene kæmpede også længe med en branddør til hallen, og den blev også ødelagt, inden de fik adgang til kiosken.



Der lå et meget lille pengebeløb.



- Det var byttepenge, så det var ikke mange penge, siger Jens Mark.



Ifølge politiet drejer det sig om 300 kr. - og måske også noget slik...



Selv om indbrudstyvene ikke kom af sted med så mange penge, så efterlader indbruddet meget arbejde og bøvl for Jens Mark efterfølgende.



- Der er oprydning, en masse telefonarbejde, og der skal også males, så det er virkelig irriterende, siger halinspektøren.



Hallens låsesystem er blevet ødelagt som følge af det kriminelle besøg, oplyser politikommissær Henrik Thomassen fra lokalpolitiet i Viborg.



Der er videoovervågning i Vestfjendshallen, og måske kan politiet se, hvilke personer der har været på spil, når videoerne ses igennem.



Også skolen i Vridsted har for nylig haft indbrud et par gange, mens også et lokalt autoværksted har været udsat for ubudne gæster.

