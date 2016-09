Indbrudsturné i Skive

Noget tyder på, at samme gerningsmand - eller gerningsmænd - står bag fire indbrud, der fandt sted i Skive torsdag aften eller nat.



Det ene indbrud gik ud over Brårup-slagteren, hvor et køkkenvindue blev brudt op med en skruetrækker, hvorefter der blev stjålet nogle byttepenge fra butikken.



I Skive Søsports Havn blev der også brugt en skruetrækker - her til at få et vindue til kontoret brudt op. Udbyttet blev nogle otte-kroners frimærker og 50 pantflasker.



»Skive Pizzaria« på Kirke Alle havde også den tvivlsomme fornøjelse af indbrud. Fordøren blev brudt op med en skruetrækker, og efter at have rodet butikken igennem, forsvandt gerningsmanden med 500 kroner i byttepenge.



Endelig måtte Havne Cafeen, Nordhavnsvej 15, holde for. Her blev udbyttet 10 pakker cigaretter og lidt byttepenge. Tyven kom her ind ved at bryde et vindue op, fortæller politikommissær Christian Toftemark Jørgensen fra lokalpolitiet i Skive.





