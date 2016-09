Vild interesse for ny Normal-butik: 3500 kunder på tre dage

Interessen for at handle hos Normal-kædens butik i Nørregade er markant. I løbet af butikkens tre første dage i Skive har 3500 betalende kunder været indenfor.



Og mandag morgen fortsatte interessen, da kunder utålmodigt bankede på ruden en halv time før åbningstid.



- Vi er blevet fantastisk godt taget imod i Skive. Der stod rigtig mange i kø, da vi åbnede. De første tre dage har vi haft 3500 betalende kunder og en høj omsætning. Det er gået meget bedre end forventet, siger Torben Mouritsen.



Butikken åbnede torsdag i Skive og er en af 50 butikker, som Normal-kæden forventer at åbne i løbet af 2016. I foråret var det samlede tal for åbnede butikker under 30.



- Jeg regner med, at vi vil have i alt 75 eller lidt flere butikker, når vi er ude af året, siger Torben Mouritsen.



Totalt beskæftiger kæden 1500 medarbejdere. I butikken i Skive er der tre fastansatte, heraf de to på deltid. Ifølge butikschefen i Skive, Thomas Velling, er der lokalt 14 på lønningslisten. De fleste er løsarbejdere, hvoraf nogle er over og andre er under 18 år, siger Thomas Velling.



Om begyndelsen i Skive siger han:



- Det er en suveræn oplevelse at være med til. Vi er dybt overvældet over den modtagelse, vi har fået, og interessen fortsætter. I dag, mandag morgen, bankede de første kunder på ruden klokken ni, og vi åbner klokken 9.30.



Om varevalget hos de første kunder siger Thomas Velling:



- Det er meget, meget spredt. Men vi sælger rigtig meget makeup og shampoo, men lige så meget inden for rengøring, drikkevarer og slik.



Thomas Velling bor i Viborg, men håber at finde et sted at bo i Skive. Før han kom til Nørregade arbejdede han i 10 år hos Coop-koncernen, blandt andet i Aalborg, Aulum og Harlev ved Aarhus.



En ny butik i Herning Centret og en i Kolding er på ugeprogrammet hos Normal. Butikkerne åbnes samme dag, fortæller direktør Torben Mouritsen.



