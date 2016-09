To anholdt: Ung pige voldtaget i park i Skive

To unge mænd fra Skive på henholdsvis 19 og 17 år fremstilles mandag i grundlovsforhør ved Retten i Viborg, sigtet for voldtægt af en 16-årig pige i Skive Anlæg natten til søndag.



Pigen har forklaret politiet, at voldtægten fandt sted på en betonklods i den østlige side af anlægget i tidsrummet mellem klokken 1 og klokken 3.30.



Der er foretaget retsmedicinske undersøgelser af pigen, og på baggrund af dem og pigens forklaring, blev de to unge mænd anholdt i løbet af søndagen.



På trods af anholdelserne er lokalpolitiet i Skive dog stadig meget interesseret i at høre fra eventuelle vidner, som måtte have set eller hørt noget, der kan have betydning for sagen, i eller omkring Skive Anlæg inden for det nævnte gerningstidsrum, understreger politikommissær Christian Toftemark Jørgensen.



Politiet ønskede mandag formiddag ikke at fortælle yderligere om hændelsesforløbet, eller hvordan de to anholdte stiller sig til sigtelsen, fordi man forventer, at dommeren vil lukke dørene under grundlovsforhøret senere på dagen.

