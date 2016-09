Skive frontløber inden for esport i Danmark

Esport er i de seneste år vokset voldsomt i popularitet over hele verden.



Og nu rykker Skive frem i forreste række i Danmark på området.



Først fik den nystartede Skive Esport Klub 80.000 kroner fra den lokale aktionsgruppe LAG Skive-Viborg, og senest har Skive Byråd valgt at give en bevilling på 161.000 kroner fra den såkaldte bydelspulje.



- Det er en rigtig spændende idé, som ikke bare vil glæde en masse unge. Samtidig bliver et lokalområde styrket. fastslog Ruth Kristensen (S), Skive, der er formand for byudviklingsudvalget, på Skive Byråds seneste møde.



Klubben bliver etableret i et samarbejde med Ungdomsskolen i Skive med netop ungdomsskolens elever i alderen 13 til 25 år som målgruppe, og at den skal fungere på tre forskellige planer. Det skal både være en klubaktivitet, et valgfag i skolerne og indeholde en turneringsdel.



Ifølge Carsten Hornshøj Poulsen fra Skive Esport Klub betyder den nye klub, at Skive er frontløber på området.



- I mange lande har Esport opnået anerkendelse som en idrætsgren, hvilket dog endnu ikke er tilfældet i Danmark på trods af, at Danmark procentvis har det højeste antal udøvere. Vi vil derfor med etableringen af Skive Esport Klub være pionerer på området.



Vi vil skabe rammer for de unge, hvor de kan udvikle sunde vaner inden for elektroniske spil og derved medvirke til at mane det mere stereotype billede af en udøver, som en, der ofte sidder alene bag nedrullede gardiner fyldt op af cola og chips, samtidig med, at de ikke får udbytte af det potentiale, der ligger i at udøve Esport«.



- Vi ser her muligheden for at kunne være medvirkende til en begyndende kulturændring hos denne gruppe af børn og unge ved i dialog med udøverne/brugerne at skabe de ønskede rammer i lokalområdet Vinde. Der vil blive skabt en ramme for fællesskab og et nyt kulturtilbud i Skive, slår Carsten Hornshøj Poulsen i ansøgningen fast.



Forventningen er, at der i løbet af det første år vil være 100 medlemmer, der hver betaler 300 kroner i årligt kontingent, og tallet forventes hurtigt at stige til 250 medlemmer. Det anslås, at ca. 1000 personer årligt vil have deres gang i bygningerne.

