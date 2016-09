Kæmpe bøde til fuld knallertkører: Han skulle bare til købmanden efter øl

Beslutningen om at køre til købmanden efter øl en onsdag eftermiddag i august endte med at blive kostbar for en ældre mand fra Skives østlige opland. Nu har Retten i Viborg nemlig udskrevet regningen, og den lyder blandt andet på 9500 kroner i både og konfiskation af mandens knallert.



Der var nemlig flere problemer forbundet med mandens beslutning. Dels var han frakendt retten til at køre på knallerten, dels havde han fået for meget at drikke. Hans alkoholpromille blev således efter at politiet havde stoppet ham målt til 1,12. En mindre forseelse i den sammenhæng var, at han også kørte uden styrthjelm.



Den ældre mand erkendte sig skyldig under retssagen. Han forklarede, at han er pensionist og dårligt gående, og at han har svært ved at komme rundt uden sin knallert. Han havde drukket nogle stærke øl, før han traf beslutningen om at hente øl den pågældende dag, fik retten at vide.



Han blev - ud over bøden og konfiskationen - idømt 10 dages betinget fængsel med vilkår om 30 timers samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen. Desuden blev han frakendt retten til at køre lille knallert i yderligere fire år, således at han nu først står til at få førerretten tilbage i 2024.





