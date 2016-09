Stoholm i drama med to røde kort

Stoholm var lørdag mindre end fem minutter fra at gøre Skive IK til tophold i kredsen.



Det skete i en dramatisk udekamp, hvor Stoholm endte som 3-2 tabere, men efter at have ført med 2-1 og efter at have haft 2-2 til kort før tid.



SIF-træner Niels R. Jensen var klar i mælet efter nederlaget - og meldingen var »sur røv« - dels fordi Stoholm var i vinderposition og i overtal efter en Bjerringbro-udvisning, dels fordi man selv fik Mikkel Clausen udvist og Niels R. Jensen mente yderligere, at målmand Rasmus Højbjerg burde have afværget sejrsmålet



Værterne kom tidligt foran, og 1. halvlegs dramatiske højdepunkt kom midtvejs, da Flemming Bennedsgaard i frit løb blev nedlagt.



Det kostede direkte rødt til Bjerringbros Jakob Thagaard Lorentzen - og Flemming Bennedsgaard omsatte selv straffesparket til 1-1.



Efter den halve time scorede Heine Kristensen til 1-2 - direkte på frispark, efter kort forinden at have testet overliggeren tilsvarende.



Halvlegen sluttede med en udvisning af Mikkel Clausen, der forløbet sig - ifølge Jensen »urutineret«.



10 mod 10 udlignede Bjerringbro med et kvarter tilbage, da Emil Blingedahl mistolkede en situation, og så kom hjemmeholdets sene sejrsmål i 87. minut.



- Vi havde vor bedste i Kristoffer Mikkelsen, og jeg ærgrer mig stadig, for vi skulle have haft point, slutter Niels R. Jensen.

