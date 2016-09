Så klynker København igen ...

Blandt regeringens fornuftige beslutninger er udflytningen af 3900 statslige arbejdspladser fra hovedstadsområdet til provinsen. Det giver trods alt lidt mindre skævvridning i Danmark, og det er et tiltrængt forsøg på lidt bedre balance.



I mange årtier er statslige arbejdspladser pr. automatik blevet placeret i København og hovedstadsområdet, mens provinsen blev glemt. Nogle statslige medarbejdere flytter nu med til provinsen, når styrelser og andet flyttes. Andre flytter ikke med, men så vil der komme ny arbejdskraft til de statslige arbejdspladser i provinsen, og det har ikke vist sig svært at rekruttere folk til de statslige job.



Det kan være udfordrende at flytte en hel familie, selv om blandt andet forsvarets folk og mange privat ansatte har oplevet at måtte flytte med et job, og med sikkerhed vil mange af dem, der flytter mod vest fra København, ende med at opleve det som noget positivt og givende at slå rødder i en ny del af Danmark. Og skal de først sælge bolig i hovedstaden og derpå købe hus i provinsen, står de allerede med en pæn økonomisk gevinst at starte det nye liv med ...



Et mindre skævt Danmark er det gode mål med udflytningen af statslige arbejdspladser til provinsen, og det er skuffende - omend ikke overraskende - at en stribe S-borgmestre i hovedstadsområdet nu forsøger at få stoppet planerne om udflytning. Københavns overborgmester Frank Jensen (S) står i spidsen for den kamp, men forhåbentlig vil et politisk flertal stå fast, og ikke tage sig af klynkeriet fra hovedstadsområdet. Det er ærlig talt trivielt at høre på ...



Også på andre fronter lyder der jammertale fra Københavns-området. Der er en særlig landsudligning mellem rige kommuner og kommuner, der har svære vilkår. Det indebærer blandt andet, at der overføres penge fra hovedstadsområdets kommuner til provinskommuner. Det er sund fornuft, for der er mere vækst, indtjening og værditilvækst i boligerne i hovedstadsområdet end i det meste af resten af landet.



Nu vil en stribe hovedstadskommuner så have mindre udligning - og dermed aflevere færre penge til resten af landet, men den øvelse bør de ikke have held med. Der er på alle planer behov for at mindske skævvridningen i Danmark. Det skal så selvfølgelig foregå på en måde, så kommunerne i provinsen fortsat tilskyndes til selv at skabe mest mulig udvikling og vækst.



Også i forhold til videregående uddannelse er der manglende geografisk balance i Danmark. Det handler så ikke bare om København mod resten af landet. De fem største uddannelsesbyer har sat sig massivt på uddannelserne, og også på det felt er der behov for større spredning. Midt- og Vestjylland burde f.eks. tilgodeses med flere uddannelser, og forhåbentlig vil der også komme øget politisk fokus på det felt.



I stedet har der jævnligt været kamp om blot at fastholde de uddannelser, der i dag er i Midt- og Vestjylland. Det er ikke godt nok. Der bør være flere uddannelsesmuligheder i vores del af landet - herunder i samarbejde med universitetsbyer.



Og så vil det i øvrigt stadig give mening at placere provinsens politiskole i Skive. Forhåbentlig er det tidligere - og urimelige - krav om højst to timers kørsel til København fra en politiskole i provinsen blevet opgivet. Det skulle bl.a. handle om hurtig ekstra udrykning til København - f.eks. ved terror - men terror kan vel også forekomme i Aarhus, Aalborg eller Odense?



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her