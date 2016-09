Sker der noget i Skive? Del 1

Inspireret af den sidste tids debat her i avisen og på avisens hjemmeside, om der sker noget i Skive by, får jeg lyst til at komme med mit bidrag.



Ved dette byråds start i 2014 valgte man at nedsætte et byudviklingsudvalg, og da dette også var et stort ønske fra Socialdemokraterne, blev jeg formand for dette udvalg. Udvalget består af fire politikere og fem borgere.



Udvalgets opgave er bl.a. at fremme ideer og aktiviteter for udvikling af og i Skive by, herunder åen, midtbyen og slagterigrunden. Der skal også være en sammenhængende indsats for bymidten, så de forskellige tiltag giver styrke set i en sammenhæng.



Vi skal også opsnappe ideer fra borgere og ildsjæle der har ideer til udvikling af Skive by. Skive by er 7800-området - uden for dette postnummer er det Landsbyudvalget, der tager initiativ til udvikling af landområderne.



Byudviklingsudvalget har også ansvaret for en bydelspulje på en mio. kr. årligt, der kan søges af personer og foreninger. Læs evt. mere om puljen på Skive.dk



Nedenstående tiltag er ikke alene fra Byudviklingsudvalget, men alle forslag har været til høring i udvalget, så vi har kunnet give vores mening til kende:



Big Blue blev »født« af en arbejdsgruppe nedsat under Byudviklingsudvalget - en gruppe arbejdede i et år med at sætte fokus på åen, og allerede i maj 2015 kunne Big Blue præsenteres for borgere og presse. Her så vi en ide fra tanke til handling med stor opbakning fra lokale, fra lokal fond og fra Byrådet.



Lige nu indgår visionerne i Big Blue til konkrete handlinger omkring åen, en ny bro fra LIDL over åen og til Brårupgade ved den gamle Elværksbygning. Arbejdet er påbegyndt og broen vil stå færdig sommer 2017.



Posthustorvet fik nye postkasser fra Kultur- og fritidsudvalget i 2015. Kasserne indbyder til lige at stoppe op, måske sætte sig ned, hoppe, kravle og mødes med andre.



Postbygningerne blev i 2014 solgt til en lokal entreprenør efter at havde stået tom i godt et år. I dag er der apotek og restaurant i stueetagen, og det har givet nyt liv til den del af bymidten.



Det næste der kan arbejdes på er at få lavet en eller anden form for afskærmning, så pladsen bliver mindre forblæst. Det er på idéplan og det er byudviklingsudvalget, der skal arbejde videre med den plan.



En lokal entreprenør har også købt området overfor Skive Kirke og lige nu er en moderne bygning ved at skyde frem. Også en forskønnelse og fornyelse af den del af bymidten efter min mening.



Teaterpladsen skal total renoveres. Der ligger en plan for området og pengene er sat af i budgettet. Lokale borgere og forretningsdrivere har været dybt involveret i planerne. Nu er der kommet et nyt missionshus og efter planen skulle Skive Kommune have fortsat med deres fornyelse. Desværre har der været et stort arbejdspres i vores teknisk forvaltning, så vi er kommet noget bagud med planerne. Men der bliver så snart som muligt sat gang i renoveringen af teaterpladsen, så vi også fremover kan nyde de nye tiltag her.



En gruppe ildsjæle med tilknytningen til foreningen Skive Midt Mødes søgte i 2015 bydelspuljen om penge til at få et nyt mødested op at stå i midtbyen ved Jeppe Aakjærs Vej for børn og unge. Mødestedet skal fungere som en multibane. Bydelspuljen gav 300.000 kr. og gruppen har selv sørget for resten af pengene via fonde, virksomheder og beboere i området.



Jeg hørte, at en ældre dame havde givet 500 kr. til projektet, ikke fordi hun selv har børn eller børnebørn, der kunne bruge banerne, men bare fordi hun syntes det var så god en ide! Det er også en god historie. Multibanen er nu snart klar og åbner her i september/oktober.



Jeg håber, at jeg i morgen kan fortsætte med at fortælle om byudviklingen i Skive set med mine briller.



Ruth Kristensen,



formand for



Byudviklingsudvalget,



medlem af Skive Byråd (S),



Sjællandsgade 5,



7800 Skive

