Svar til Ole Pedersen

Dit indlæg om landsbytosser sad lige i øjet, jeg er fuldstændig enig i alt, hvad du skriver omkring vore lokale landsbytosser.



Dog deler jeg ikke din bekymring omkring ytringsfrihediskive. Jeg er sikker på, at kommer der et sagsanlæg mod dig fra Preben Andersen pga dit indlæg, så er jeg sikker på, at der bakkes op om det fra ytringsfrihediskive, for alle skal have lov at sige/skrive deres mening (hvor latterligt det end må være i mine øjne) uden at risikere et sagsanlæg.



Sagen burde aldrig være kommet for retten, men burde være afvist af advokaten, der skulle have sagt: Som man sår, høster man, eller: Man ligger, som man har redt, eller: Ta’ det som et mandfolk.



Ytringsfrihediskive er en død forening, den dag Preben Andersen opgiver politik og sine sagsanlæg mod folk, der er uenige med ham.



Om Erik Mortensen kan der siges mangt og meget, og det er der også blevet gjort, men han har da trods alt ikke lagt sag an mod nogen.



Venlig hilsen



Finn Riisgaard,



Granvænget 6,



7800 Skive

