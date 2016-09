Mad og motion til udviklingshæmmede i Skive

Hvor er det dejligt for Skive Kommunes udviklingshæmmede borgere, at de nu kan få mulighed for at være med til at lave sund og velduftende mad hver dag i de forskellige botilbud.



I Skive Folkeblad den 26. september står der, at der er afsat en million kroner hvert år indtil 2020 til formålet. Ligeledes er der afsat penge til ekstra fokus på kost og motion, og alt dette vil indebære, at der nu skal ansættes mere personale.



Om de nye initiativer står der endvidere, at både mad og motion skal være en del af det sociale liv på bostederne. F.eks. skal den udviklingshæmmede kunne motionere ved at gå fra A til B sammen med en hjælper i stedet for at tage bussen.



Disse beslutninger kan alle vist være rigtig glade for, i hvert fald dem, der bor på bostederne og deres pårørende.



Mit spørgsmål er nu: Hvad med de selvstændigt boende? De får besøg af en hjemmevejleder ganske få timer om ugen, og så har de mulighed for at komme på Fritids-værestedet To’eren, hvor de kan købe mad, som de ikke selv må være med til at lave. Der er ikke personale til at gå ture med de udviklingshæmmede, bortset fra mandage, hvor en hjælpsom frivillig har stillet sig til rådighed.



Selvstændigt boende har ikke mulighed for at få en hjælper med fra A til B med det formål at motionere i stedet for at tage bussen.



For ikke så lang tid siden kunne man i Skive Folkeblad læse, at der skulle ske besparelser for 600.000 kroner på To’eren, blandt andet ved at skære i åbningstiderne.



Hvordan hænger det sammen? Har de selvstændigt boende ikke behov for sund kost og motion?



Jeg oplever, at der er en gruppe borgere, der her lades i stikken. Med mindre jeg eller Skive Folkeblads journalist har misforstået budskabet, og det viser sig, at der ikke gøres forskel på udviklingshæmmede i Skive Kommune, hvad enten de bor i botilbud eller er selvstændigt boende.



Med venlig hilsen



Else Christensen,



Brårupvej 69,



7800 Skive

