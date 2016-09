En 40-årig mand fra Fjends er blevet frakendt retten til at køre bil i fem år efter en sag om spirituskørsel.



Sådan lød konklusionen fra byretten i Viborg, hvor fjandboen stod tiltalt for at have kørt bil med en promille på 1,99 i blodet lørdag den 2. april om eftermiddagen. Tiltalen omfattede også mangel på hensynsfuldhed og agtpågivenhed, idet køreturen sluttede med, at den 40-årige påkørte et plankeværk og en hæk på Kardybvej ved Tastum. Et andet punkt i tiltalen handlede om, at den 40-årige kørte bilen, selv om han ikke havde erhvervet kørekort.



Han erkendte sig skyldig.



Retten anså det for at være en skærpende omstændighed, at fjandboen tidligere fået en bøde og frakendelse af førerretten som følge af en tidligere spirituskørsel, ligesom han tidligere i år har fået en bøde for at køre bil uden at have erhvervet kørekort.



Dommen blev på 10 dages betinget fængsel med vilkår om 30 timers samfundstjeneste og tilsyn af Kriminalforsorgen. Den 40-årige skal desuden betale en tillægsbøde på 12.000 kroner.

