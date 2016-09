Efter strid med DF: Leo B. trækker sig fra udvalg

Leo B. Rasmussens dage som medlem af Skive Kommunes byudviklingsudvalg er snart talte.



Han har selv valgt at stoppe i udvalget, da den seneste tids debat om brug af kommunale mailadresser har taget for meget af hans energi.



Og den energi vil Leo B. Rasmussen bruge på sit arbejde som områdeleder i Daycare Nord.



- Jeg vil ikke skjule, at »jagten« på mig som privatperson og leder i Skive Kommune fra Dansk Folkeparti tager en stor del af min arbejdsenergi, og jeg har ikke længere det psykiske overskud til at være en del af byudviklingsudvalget, siger han.



Han fortæller i samme ombæring, at han stadig gerne vil være med til at udvikle Skive Kommune, men at han lige nu må tage hensyn til sig selv og sine nærmeste.



- Jeg tager en pause i det mere udadvendte borgerarbejde for at beskytte mig selv, min familie, mine medarbejdere og mit arbejde, siger Leo B. Rasmussen.



Hos Dansk Folkeparti, der bliver beskyldt for at »jagte« Leo B. Rasmussen, er der ikke den store medlidenhed at spore, og partiet mener, at Leo B. Rasmussen har skabt sin egen situation.



Det var Dansk Folkeparti, der begyndte sagen om brugen af de kommunale mailadresser, som partiet mener, Leo B. Rasmussen har misbrugt i sit engagement i Foreningen til Værn om Ytringsfriheden Skiveegnen.



- Hvis Leo B. Rasmussen ikke kan tåle, at der bliver diskuteret, hvad man må bruge de kommunale mailadresser til, så har han altså nået pensionsalderen. Nu er han ude på at udstille sig selv som et offer, og det hører ingen steder hjemme i den her sag, siger viceborgmester Preben Andersen (DF), Nr. Søby, og tilføjer:



- Hvis man selv stikker næsen frem, som Leo B. Rasmussen har gjort i forhold til Foreningen til Værn om Ytringsfriheden Skiveegnen, så må han også forvente, at der kommer noget den anden vej.



Byudviklingsudvalget i Skive Kommune består foruden Leo B. Rasmussen af 10 andre medlemmer, og det er Ruth Kristensen (S), der er formand.



- Jeg tager Leo B. Rasmussens beslutning til efterretning, og jeg kan kun beklage den, for han har været en stor arbejdshest i udvalget, siger Ruth Kristensen, der ikke ønsker at blande sig i striden mellem Leo B. Rasmussen og Dansk Folkeparti.

