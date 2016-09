De strikker for at støtte brysterne

Der strikkes på livet løs rundt om i byen.



Selv på Skive Folkeblad er der en lille gruppe, der strikker karklude til et godt formål.



Forklaringen skal findes i arrangementet Lyserød Lørdag, som i år er den 8. oktober.



Det sætter gang i strikkepinde og garnsalg fordi Nørregades Varehus endnu engang er med på at støtte dagen.



»Der skal strikkes eller hækles karklude, grydelapper, viskestykker eller håndklæder,« fortæller Else Arent fra Nørregades Varehus.



Alt overskud fra garnet går til Støt Brysterne, og Nørregades Varehus bidrager med penge for hvert bundt garn, der bliver strikket og afleveret, så det den 8. oktober kan blive solgt på torvet.



»Der vil være nogle arrangementer på torvet, blandt andet en auktion over varer som er skænket af forskellige butikker i Skive, hvor hele beløbet bliver skænket til Støt Brysterne«, siger Else Arent.

