Løsgænger i Skive Byråd går over til SF

63-årige Frits Laursen fra Vile er ikke længere løsgænger i Skive Byråd.



Efter at have meldt sig ud af Enhedslisten i begyndelsen af januar 2016 har han nu besluttet at fortsætte sit politiske arbejde i SF.



- Efter moden overvejelse har jeg valgt at melde mig ind i SF. Siden jeg trådte ud af Enhedslisten, har jeg haft et godt samarbejde med Anders Bøge (SF). Og det samarbejde har ført til, at jeg har fået et godt kendskab til SFs politik generelt, siger Frits Laursen.



Frits Laursen stillede op til seneste kommunalvalg for Enhedslisten, men han havde kun været medlem af partiet i en måned, inden han blev valgt.



Derfor ser han heller ikke skiftet til SF som det store jordskred, da han ikke har de dybe rødder i Enhedslisten.



- Mit brud med Enhedslisten skyldtes politisk uenighed og en stor arbejdsbyrde. Der var god opbakning til mig omkring kommunalvalget, men den opbakning forsvandt ret hurtigt, og så stod jeg alene, og derfor måtte vores veje skilles, siger Frits Laursen, der fortæller, at hans forhold til Anders Bøge altid har været godt.



Landsledelsen i SF har godkendt, at Frits Laursen fortsætter sit byrådsarbejde i Skive Kommune som medlem af SF.



- Jeg ser frem til, at et styrket SF får omsat sin fordobling af medlemmer i byrådet til resultater i det kommende års byrådsarbejde, siger Frits Laursen.





Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: