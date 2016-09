Gasbrud i Højslev under kontrol: 179 husstande ramt

HMN Naturgas har styr på situationen i Højslev efter et timelangt gasbrud, der er opstået i en naturgasledning på Viborgvej.



- Alt er under kontrol, siger fagkoordinator Søren Andersen fra HMN Naturgas.



- Vi har netop lagt en klemme ned på rørledningen ud for Viborgvej 122,« siger Søren Andersen.



Vejen har af samme årsag været spærret, siden alarmen kom ind klokken 11.36.



»Det, der tager længst tid , er at grave ned til rørene. Vi skal skære ned gennem asfalten,« forklarer Søren Andersen.



Politi og brandvæsen har været til stede af sikkerhedshensyn, hvis gassen skulle antænde. Men faren skulle være ovre nu, oplyser Søren Andersen.



Gassen er strømmet ud, fordi en gasledning er blevet ødelagt, formentligt som følge af borearbejde i området



»Lidt længere øst på står er der nogle, der har været i gang med at bore,« siger Søren Andersen.



Han fortæller at 179 husstande vil være uden naturgas i nogle timer endnu som følge af bruddet. De vil formentlig ikke mærke meget til det, fordi det er varmt vejret, vurderer Søren Andersen.



»Det værste er, at teglværket (Højslev Tegl A/S) er ramt,« siger Søren Andersen.



Han vurderer, at naturgassen vil være tilbage i ledningen sidst på eftermiddagen.

