Om en gratis færgebillet kan få lige så mange mennesker til Fur, som det lykkedes for sommerens koncerter ved øens bryggeri og aktiviteter på den øvrige del af øen, er endnu uvist.



Men hos Fur Bryghus er man klar til at fortsætte i det tempo, årets arrangementer indtil nu har budt på.



Til og med efterårsferien vil det være gratis at tage med færgen fra Salling til Fur, og det giver forhåbninger hos bryghusets ledelse:



Forretningsfører Per Kristensen fortæller:



- Det vil vise sig ret hurtigt, om gratis færge kan få folk til. Vi har lavet et opslag på Facebook, og der har været god aktivitet. Folk skriver frem og tilbage, og vi gør så opmærksom på, at det er gratis at tage med færgen og fortæller, hvilke muligheder der er.



Med hensyn til eventuelle forventninger om ekstra reservationer i løbet af de næste fire uger, siger Per Kristensen:



- Vi har haft en rigtig god sensommer og håber, at det vil fortsætte på grund af den gratis færge.



Ingen køer De fire uger med gratis overfart er netop gået i gang. Hos Fursund Færgeri fortæller overfartsleder Anne-Mette Mortensen, at tilbuddet endnu ikke har resulteret i kø. Hverken på Fur-siden eller ved Branden i Nordøstsalling:



- Det har været rimeligt roligt. Der har ikke været kø eller noget. Folk er på arbejde, og så er det måske pensionister eller busselskaber, der øjner en chance for at komme gratis til Fur. Måske er der også nogen, som gerne vil benytte muligheden for at besøge familien, mens det står på.



Anne-Marie Mortensen er dog klar til at håndtere situationen, hvis mandskabet skulle få travlt:



- Måske vil der komme ekstra pres på i weekenden, når folk har fri. Men jeg regner med, at vi vil kunne klare det. Vi kan have 98 passagerer og 30 biler med, siger overfartslederen.



lokalt forslag Gratis overfart er en udløber af et forslag, som Fursund Færgeri og Fur Sogneforening er kommet med. Tidligere på sommeren foreslog de, at et statsligt tilskud til nedsættelse af færgetakster skulle give flere gæster på øen. Og det var en god idé, lød det fra Skive Kommunes udvalg for teknik og miljø.



Forslaget har resulteret i, at der omkring efterårsferien og påske er en periode med gratis overfart.



I år har Social- og Indenrigsministeriet givet 229.000 kroner til nedsættelse af færgetaksten. Næste år er beløbet 418.000 kroner fra samme ministerium.



Fra lokalt hold er idéen med gratis færge et forsøg på at forlænge turistsæsonen.