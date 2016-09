Der er mindre end fire uger til sidste åbningsdag hos forretningen Møblér-Danbo.



Torsdag den 22. oktober lukker og slukker forretningen, hvis historie inden for det lokale handelsliv går næsten 50 år tilbage.



Det 2000 kvadratmeter store butikslokale i City Vest på Holstebrovej skal renoveres og er solgt til Jysk-koncernen, som gør klar til at åbne på adressen maj 2017.



Umiddelbart efter lukningen er det planen, at entreprenørfirmaet Kaj Ove Madsen A/S kører tunge maskiner ind i butikken, og til februar ventes renoveringen færdig.



Det oplyser Søren Andersen, der sammen med Carsten Hauge og Jesper Vestergaard i flere år har drevet forretningen.



Det er, som Skive Folkeblad tidligere har omtalt, ifølge ejerne kombinationen af et synkende gulv og et godt tilbud fra Jysk, der lukker butikken.



Da Carsten Hauge i januar i år fortalte Skive Folkeblad om problemet med det synkende gulv, var det med en holdning om, at butikken skulle totalt renoveres, hvorefter Møblér-Danbo stadig skulle være på adressen.



- Hele butikslayoutet vil blive lavet om i forbindelse med, at gulvet skal bankes op, sagde Carsten Hauge.



Han varslede en samlet investering på cirka tre millioner kroner. En af millionerne blev udelukkende sat af til at få gulvet banket op, området piloteret og nyt gulv lagt.



Fire måneder senere var en lejeaftale med Jysk-koncernen kommet i stand.



- Vi har fået et godt tilbud fra Jysk, og det er udelukkende derfor, vi lukker. Det er ikke, fordi der er sket noget sørgeligt. Det er selvvalgt, supplerede Carsten Hauge.



Medarbejderne afskediget Beslutningen om at lukke forretningen for at sælge den i nyrenoveret stand til Jysk, som i flere år har drevet forretning i nabolokalet, sendte ejerne ud i den triste opgave at skulle afskedige medarbejderne.



Foreløbig har to af de fire medarbejdere fået nyt job, erfarer Skive Folkeblad.



Møblér-Danbo har en historie, som går tilbage til 1967, da butikken spirede som »Pers Møbler«. Senere ændrede den navn til Danbo, og Carsten Hauge - der er søn af stifteren - har udvidet ejerkredsen.



For godt et år siden blev butikken en del af den landsdækkende kæde, Møblér.



Personer med erfaring inden for området vurderer, at det er et lufthul under gulvet, som får gulvet til at synke. Ifølge Carsten Hauge blev lufthullet opdaget, fordi reoler i butikken begyndte at låne sig fremad. Også selvom personalet lige havde stillet en reol op ad væggen. Omtrent 20 centimeter af gulvet er sunket. Problemes menes at bunde i, at møbelforretningen er bygget i et område, hvor der tidligere kun var mose.



Gulvet er sunket over længere tid, og det er ifølge Carsten Hauge årsagen til, at ejerne ingen mulighed har for hverken helt eller delvist at få dækket renoveringen af gulvet af et forsikringsselskab..



Jysk-koncernen har foreløbig lavet en lejeaftale på 10 år og får med flytningen omtrent 500 ekstra kvadratmeter.