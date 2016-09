Fredagsboksning i Skive midtby aflyst

Skive AC’s ambition om at lave et udendørs boksestævne i Skive midtby fredag aften er kuldsejlet.



Diverse afbud fra lokale boksere - kombineret med udsigten til dyre kørselspenge til knap så attraktive udenbys boksere har fået klubben til at opgive projektet.



- Kalkulen var, at det ville komme til at koste i underkanten af 10.000 kr, og det kan vi ikke forsvare. Derfor har vi taget den tunge beslutning, siger matchmaker Klavs Madsen, der beklager aflysningen.



- Det betyder, at alt det, vi har lagt i stævnet hidtil er spildt, vor troværdighed har fået en ny ridse i lakken, og sporten står med et ramponeret image. Det er ikke det, vi ønsker, slår han fast.

