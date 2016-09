Vælgernes tabte tillid til politikere

Set over 25 år har danskernes tillid til de folkevalgte politikere på Christiansborg nu nået et nyt lavpunkt.



Det fremgår af en analyse af professor Jørgen Goul Andersen fra Institut for Statskundskab i Aalborg. Vælgerne har i den grad tabt tillid til politikerne, og det bliver en større udfordring at genvinde denne tillid.



Jørgen Goul Andersen mener, at perioden med økonomisk krise stærkt har medvirket til, at vælgerne har tabt tillid til politikerne. Kriseindgreb og reformer har for nogle partiers vedkommende også medført løftebrud. Og det koster troværdighed hos vælgerne. Derfor skal partierne også passe på med både løfter og skråsikre udsagn, der ikke holder, hvis man får ansvar. En del af S-SF`s problemer efter 2011-valget havde jo netop som årsag, at de sagde en masse før valget - blandt andet om efterlønnen - og gjorde det modsatte efter valget.



Med en udvikling i Danmark med stadig flere ældre - fordi danskerne lykkeligvis i gennemsnit lever længere - og med færre erhvervsaktive er der masser af udfordringer for velfærdssamfundet, og der er behov for ærlighed fra politikere om, hvordan de voksende regninger skal betales - og hvordan der kan reformeres med fornuft. Men i alt for høj grad viges tilbage for klare og konkrete anvisninger på en ansvarlig politik.



Bedre bliver det ikke af, at så få partier reelt har lyst til at tage regeringsansvar. Det var således kun Venstre i blå blok, der efter valget sidste år var regeringsparate, og i den såkaldt røde blok har SF fået brændt fingrene - og mere til - på at have prøvet ministeransvar. Og Enhedslisten og Alternativet står også hellere helt frit. Det er ikke let at være ansvarlige partier, og vælgerne har tendens til at satse på protestpartierne. Det gør ikke den politiske verden enklere.



Det må samtidig være et kvalificeret gæt på den tabte tillid til politikerne på Christiansborg, at vælgerne er grundigt trætte af politisk pop, spindoktorer, manglende vilje til samarbejde, budskaber der glemmer fakta, blokpolitik samt opstilling af ultimative krav.



Det sidstnævnte opleves lige nu for fuld skrue med Liberal Alliances ultimative krav om, at topskatten skal sænkes med fem procent for alle topskatteindtægter - og sker det ikke vil Anders Samuelsens parti vælte regeringen. Det synes i øjeblikket helt at lamme de politiske forhandlinger, og det er svært at forestille sig, at vælgerne har nogen respekt for, at der på den måde opstilles ultimative krav, som blokerer for en løsning.



Og hvad ville der egentlig ske, hvis Liberal Alliance gjorde alvor af truslen. Så ville der komme et valg, og hvis Mette Frederiksen (S) blev statsminister ville der end ikke komme den lettelse af topskatten, som Lars Løkke har spillet ud med. Og hvis den såkaldte blå blok efter et valg stadig havde flertal, så ville det jo ikke løse striden om topskatten, og så LA og Samuelsen lige vidt.



Statsministeren vil gøre alt for at fastholde regeringsmagten, men han kan ikke levere en opfyldelse af Anders Samuelsens krav. Vil Samuelsen virkelig helt fanatisk gå linen ud og vælte regeringen - eller kanhan kan fristes af alternative tilbud fra regeringen?



Under alle omstændigheder er det nuværende forløb også med til at få politiker-leden til at vokse i befolkningen. Hverken løftebrud eller ultimative krav er vejen frem, hvis vælgernes tillid skal tilbage.



O.D.

Mere debat i Skive Folkeblad

Bestil abonnement her