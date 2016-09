Sker der noget i Skive? Del 2

Dette er en forsættelse af mit læserbrev, der blev bragt i Skive Folkeblad i går. Læserbrevet er inspireret af den sidste tids debat her i avisen og på avisens hjemmeside, om der sker noget i Skive by.



Byudviklingsudvalget vil også gerne have Skive Midtby til at hænge bedre sammen med Sønder Centret. Det vil Skive Handelsforening også gerne. Derfor søgte de penge af bydelspuljen til at få lavet et udkast af en arkitekt, der har byens rum som sit speciale. Gehl hed arkitektfirmaet, og i 2015 præsenterede de deres forslag i Teatersalen for indbudte interesserede.



Det gav os mange nye øjne på vores by. Ideerne herfra går videre med i byplanlægningen. Siden mødet i 2015 har selskabet Østergade Skive Aps købt Danske Banks lokaler, og har planer om at opføre nye lejligheder med bl.a. underjordisk parkering. Det er den første større fornyelse i området, og jeg håber vi så kan fortsætte ned ad Østergade til Sønder Centret. Biblioteket deltog også i mødet, og jeg ved ,de har planer sammen med Drivhuset om at realisere nogle af ideerne.



Gammel Skivehus har der også været mange planer for - det mest vidtrækkende har været, at rive det gamle l… ned. Det er dog byens fødested og vugge, så byrådet har besluttet at sætte det i stand og derefter anvende det som nyt turist- og erhvervskontor. En modig og dyr beslutning, men jeg er sikker på at mange af os om nogle år vil være glade for den beslutning. Renoveringen er påbegyndt her i 2016. Lige nu arbejdes der på en ny lokalplan for området omkring Hotel Skivehus og Skive Å, og heri indgår der også en bred trappe mellem Østerbro og den gamle del af hotellet. Det betyder, at flere borgere kan få nem adgang til åen og åen åbnes op mod byen.



Resen Multipark - samlingssted for tre generationer - har været undervejs i mange år, også her båret igennem af lokale ildsjæle med såvel kommunalt tilskud samt tilskud fra diverse fonde. Multiparken er nu blevet indviet her i 2016 og skal fremover danne ramme for såvel lokale borgere som Skive Gymnastikforening.



Musikskolen har i mage år haft byens bedste udsigt, men måske ikke byens bedste placering for en musikskole. Det er derfor besluttet at musikskolen flyttes op i Asylgade 5A, og efter endt ombygning bliver der plads til såvel musikskole samt lokaler til sportsdanserforening. Det vil også give et stort løft til dette område.



Skivefjord Morgen Rotary søgte og fik tilskud til en ny bade- og aktivitetsbro ved gammel Resen Strand. Broen er lige blevet sat op og frivillige sørger for vedligeholdelse af broen i tæt samarbejde med Skive Fjord Camping.



Det er nogle af de ting, der arbejdes med i Byudviklingsudvalget, og der er mange flere ting på vej.



Vi fandt også hurtigt ud af, at det er vigtig at sikre en synergi, en positiv afsmitning mellem de forskellige tiltag.



Derfor kræver de nye tiltag også ekstra indsats fra teknisk forvaltning. Vi valgte derfor i budget 2016 at afsætte et beløb til en ekstra medarbejder. Valget faldt på Bjarke Danvig, som er blevet chef for planlægning og by- og områdeudvikling. Dermed har vi en central person på forvaltningen, der sikrer sammenhængen i udviklingen.



(Forkortet af redaktionen).



Ruth Kristensen,



formand for



Byudviklingsudvalget,



medlem af Skive Byråd (S),



Sjællandsgade 5,



7800 Skive

